Legge elettorale e riforme costituzionali: ostruzionismo a oltranza della destra (Di martedì 8 settembre 2020) Battuta d’arresto in Parlamento per la Legge elettorale e analogo tentativo (fallito) per le riforme istituzionali. Le elezioni Regionali si avvicinano sbarrando il passo a qualsiasi altra cosa. La politica è appesa alla data del 20 settembre: se il Pd corre contro il tempo per dare “un segnale” al proprio popolo prima del referendum, il centrodestra è ben deciso a mettersi di traverso. Così, non sorprendentemente, il percorso della Legge elettorale e degli altri contrappesi istituzionali che dovrebbero accompagnare il taglio dei parlamentari diventa sempre più accidentato. Basta una piccola pietra d’inciampo per bloccarlo, e le teste da mettere d’accordo sono davvero tante.Primo pomeriggio, la commissione Affari ... Leggi su huffingtonpost

bendellavedova : #IoVotoNO Sulle modifiche alla legge elettorale e i correttivi al #tagliodeiparlamentari finirà come per l'abolizi… - graziano_delrio : Il Si al #Referendum si accompagna a un progetto di riforma che migliora il funzionamento delle istituzioni. Legge… - fattoquotidiano : Tra le più sensate tesi a sostegno del Sì al taglio dei parlamentari c’è un ragionamento [di @silviatruzzi1]… - ale06961851 : @matteosalvinimi Lo sai che se sonona casa è anche colpa tua? Infatti eri ministro anzichè girare non stop in campa… - Martina59680344 : RT @AngekoC: Dopo la riforma sull’Intercettazione ci sarà la riforma sulla giustizia, ad oggi mai accaduto. Dopo il #TaglioDeiParlamentari… -