Il Napoli ha scelto il sostituto di Allan, contatti tra l’agente e Giuntoli: i dettagli (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoContinuano i rumors sull’interesse del Napoli per Nahitan Nandez, centrocampista del Cagliari. L’uruguaiano con la maglia dei sardi ha dimostrato di essere un eccellente centrocampista e le buone prestazioni hanno puntato su di lui i riflettori del club di Aurelio De Laurentiis. Ieri, come riportato da calciomercato.it, il direttore sportivo sardo, Carta, ha incontrato Cristiano Giuntoli a Milano confermando che ci vogliono 35 milioni più 5 di bonus per strappare il giocatore ai rossoblu. Al’interno della trattativa c’è Ounas valutato 15 milioni, ma il franco-algerino verrebbe acquisito in prestito con obbligo di riscatto. Insomma nei piani degli azzurri il centrocampista del Cagliari potrebbe diventare l’erede di Allan, nuovo rinforzo ... Leggi su anteprima24

