Guardia, Di Lonardo: “Servono politiche adatte al territorio, stop azioni di cattiva qualità” (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiGuardia Sanframondi (BN) – “Non esistono politiche buone per ogni territorio, le vocazioni territoriali hanno bisogno di azioni diversificate”. Ne è convinto Raffaele Di Lonardo, candidato sindaco al comune di Guardia Sanframondi. “Negli ultimi anni – spiega Di Lonardo – le classi dirigenti, locali e nazionali, hanno generato fenomeni chiamati ‘trappole del non-sviluppo’. Si tratta di scelte che hanno avuto come conseguenza la conservazione di ciò che già esisteva, oggi è invece necessario invertire la rotta: bisogna attuare politiche capaci di garantire un pieno sviluppo per i giovani, di assicurare una facile accessibilità ... Leggi su anteprima24

