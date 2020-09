Gazzetta - Spunta Denayer per la difesa, già fissato il prezzo del belga (Di martedì 8 settembre 2020) “Nell’ambiente Napoli c’è la convinzione che la vicenda Koulibaly giunga presto ad una conclusione. Proprio per questo, Giuntoli sta valutando l’eventuale sostituto”. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Gazzetta - Spunta Denayer per la difesa, già fissato il prezzo del belga - MondoNapoli : Gazzetta - Si complica la pista Roma per Milik, spunta la Fiorentina - - sportli26181512 : Non solo Maldini, ecco la dinastia Conti: a Cagliari spunta Bruno Junior: Non solo Maldini, ecco la dinastia Conti:… - CalcioNapoli24 : - news24_napoli : Gazzetta – Roma-Milik, l’affare si complica: ora spunta la Fiorentina… -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Spunta Non solo Maldini, ecco la dinastia Conti: a Cagliari spunta Bruno Junior La Gazzetta dello Sport Napoli, Giuntoli individua l’erede di Koulibaly: viene dalla Francia

Koulibaly sembra ormai ai saluti con il Napoli. Il Manchester City continua a presentare offerte mostruose per il difensore azzurro. Tra i tanti nomi per sostituire Koulibaly spunta una pista tutta fr ...

PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Paura Zaniolo, si teme una nuova rottura del crociato"

"Paura Zaniolo", titola in apertura l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Bella vittoria dell'Italia, che supera l'Olanda alla Johan Cruijff ArenA: decisivo il gol di Barella in chiusura di p ...

Koulibaly sembra ormai ai saluti con il Napoli. Il Manchester City continua a presentare offerte mostruose per il difensore azzurro. Tra i tanti nomi per sostituire Koulibaly spunta una pista tutta fr ..."Paura Zaniolo", titola in apertura l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Bella vittoria dell'Italia, che supera l'Olanda alla Johan Cruijff ArenA: decisivo il gol di Barella in chiusura di p ...