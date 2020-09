Emma Marrone, giudice ad X-Factor svela: “Mi manca tanto” (Di martedì 8 settembre 2020) Emma Marrone sarà una dei giudici di X-Factor, ma nelle ultime ore sul suo profilo Instagram ha svelato la mancanza di una dinamica in particolare Emma Marrone non vede l’ora di iniziare la sua nuova avventura come giudice ad X-Factor. Ma nelle ultime ore la stessa cantante è stata protagonista sul suo profilo Instagram rispondendo … L'articolo Emma Marrone, giudice ad X-Factor svela: “Mi manca tanto” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

armani : Italian artist Emma Marrone wore Giorgio Armani to the Venice Film Festival. #ArmaniStars #Venezia77 @la_Biennale… - Agenzia_Ansa : Emma Marrone e le altre FOTO il red carpet di #Venezia77 #ANSA - GuitarDaniele : - sonia172505 : Un'altra donna presa di mira dalla Lega, ditemi voi se non è istigare odio.. Idem fu fatto con Emma Marrone.. La Le… - D3RNOM : @MimmoAdinolfi ma tu l'avevi capito che c'era pure Emma Marrone? io me ne sono accorto durante i titoli di coda -