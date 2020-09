È nata Bianca Maria! Il cantante, papà per la prima volta, non può essere più felice (Di martedì 8 settembre 2020) Dopo 2 anni insieme, il frutto del loro amore: è nata Bianca Maria. Poche ore fa la coppia vip, naturalmente al settimo cielo, ha annunciato su Instagram la nascita della loro femminuccia. Nelle Storie di Instagram, il neo papà ha pubblicato una foto della sua compagna mentre coccola la figlia. E ha commentato il tenero scatto con queste parole: “Bianca Maria e le coccole della mamma, nothing else matter”. Già, nulla importa ora che la loro bambina è finalmente arrivata ad arricchire le loro vite e il loro legame già fortissimo. Anche la neo mamma ha condiviso sul suo profilo la stessa, bellissima foto e ha aggiunto: “Sono grata, il nostro amore”. Sotto al post, una marea di cuoricini rossi e felicitazioni per la lieta notizia. (Continua dopo la foto) È ... Leggi su caffeinamagazine

bianca_caimi : RT @marifcinter: UFFICIALE - #Inter, rinnovato l'accordo con #Volvo per un altro anno. Antonello: 'E’ con estrema soddisfazione che annun… - ssheeranvoice : @Luca45954428 @estikasar @alessan34776252 @isaylumos Allora, io non sono bianca ma per mia fortuna lo sembro (ho la… -

Ultime Notizie dalla rete : nata Bianca Marcella nata Marcello: il libro della Berlinguer gazzettaregionale.it Vittorio Grigolo è diventato papà: "Mia moglie e mia figlia, non chiedo di più"

Fiocco rosa in casa Grigolo. E' nata Bianca Maria, prima figlia del tenore Vittorio e della compagna, la modella Stefania Seimur. La notizia arriva via Instagram, dove i neogenitori condividono i prim ...

Presidenziali Usa, quali sono gli Stati in bilico in cui si deciderà tutto

Mancano due mesi alle elezioni del 3 novembre e il candidato democratico Joe Biden, dicono i sondaggi, ha ancora un discreto margine di vantaggio (circa 7 punti, seconda la media di RealClearPolitics) ...

Fiocco rosa in casa Grigolo. E' nata Bianca Maria, prima figlia del tenore Vittorio e della compagna, la modella Stefania Seimur. La notizia arriva via Instagram, dove i neogenitori condividono i prim ...Mancano due mesi alle elezioni del 3 novembre e il candidato democratico Joe Biden, dicono i sondaggi, ha ancora un discreto margine di vantaggio (circa 7 punti, seconda la media di RealClearPolitics) ...