Cristiano Ronaldo riscrive la storia: 100 reti con la maglia del Portogallo (Di martedì 8 settembre 2020) Cristiano Ronaldo non smette di riscrivere pagine di storia. Lo fa sempre alla sua maniera: spedendo il pallone alle spalle del portiere avversario. Il fuoriclasse portoghese vive un nuovo incredibile capitolo della sua fenomenale carriera. Merito di un gol realizzato contro la Svezia con la propria nazionale. Una rete che vale la tripla cifra: Ronaldo è arrivato a quota 100 reti con la divisa lusitana.caption id="attachment 1013215" align="alignnone" width="1024" Cristiano Ronaldo (getty images)/captionRECORDE ora CR7 si mette in marcia verso altri primati. Mancano altre 9 marcature per raggiungere Ali Daei, iraniano detentore del record assoluto di gol realizzati con le nazionali. Un obiettivo assolutamente alla portata per il ... Leggi su itasportpress

UEFAcom_it : ???? Cristiano Ronaldo = 100 gol con il Portogallo! ?? Congratulazioni, Ronaldo! ?????? #NationsLeague - Sid_Seixeiro : International Goals: Cristiano Ronaldo - 100 Lionel Messi - 70 - Gazzetta_it : .@Cristiano #Ronaldo su punizione segna il gol numero 100 col Portogallo #CR7 - Afilippo1964 : RT @JosseM85: Il giocatore più forte del mondo gioca per la Juventus FC. Signori: Cristiano Ronaldo #CristianoRonaldo #swepor #Juventus htt… - dylan_cqr : RT @SFtbl_: CRISTIANO RONALDO POUR LE 100EME ???? -