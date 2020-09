Crema: un bambino ha un po’ di febbre e tutta la sezione deve restare a casa (Di martedì 8 settembre 2020) In un asilo di Crema un’intera classe è dovuta restare a casa perché uno dei bambini aveva qualche linea di febbre. Si attendono ora i risultati del tampone per il Covid. Mentre per le scuole elementari e medie primarie e secondarie, nella maggior parte delle Regioni, la campanella tornerà a suonare lunedì 14 settembre, … L'articolo Crema: un bambino ha un po’ di febbre e tutta la sezione deve restare a casa proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

