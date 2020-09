Covid-19, in Francia il Periodo di Quarantena si Dimezza (Di martedì 8 settembre 2020) La Francia ha deciso di accorciare la Quarantena per Covid-19 da 14 a 7 giorni. “Siamo più contagiosi nei primi 5 giorni dopo l’apparizione dei sintomi o che seguono la positività di un tampone. In seguito la contagiosità diminuisce in modo netto, e dopo una settimana il virus resta ma molto debole” spiega Olivier Véran, ministro della Salute francese. L’accorciamento della Quarantena è stato accolto favorevolmente dal Consiglio Scientifico istituito dal governo francese. Leggi su youreduaction

Marcozanni86 : Dati simili li abbiamo anche sui programmi d'aiuto di Francia e Germania: molti plafond sono rimasti pesantemente s… - giornalettismo : La Francia chiude 22 scuole 4 giorni dopo la riapertura: troppe positività al Covid-19 - pdnetwork : 'Con il ministro Speranza stiamo chiudendo un accordo di collaborazione perché ci sia una reciprocità con tutti i P… - BasicLifeSupp : Covid. Francia studia riduzione quarantena da 14 a 7 giorni - QSanit : #Covid. #Francia studia riduzione #quarantena da 14 a 7 giorni -