Como, l'assessore ai Servizi Sociali strappa la coperta a un migrante (Di martedì 8 settembre 2020) Como, 8 settembre 2020 - Non è sfuggito agli attivisti di Cominciamo da Como , da mesi in prima linea per chiedere l'apertura di un nuovo dormitorio in città, il gesto dell'assessore Angela Corengia ... Leggi su ilgiorno

MamafricaO : RT @nelloscavo: 'L’assessore toglie la coperta a un migrante che dorme e la getta' Come minimo diventerà sindaco di #Como Il video https… - Rossana44792035 : RT @nelloscavo: La cultura dello scarto denunciata da #PapaFrancesco spiegata in un solo gesto 'L’assessore toglie la coperta a un migran… - andrea41183532 : RT @nelloscavo: La cultura dello scarto denunciata da #PapaFrancesco spiegata in un solo gesto 'L’assessore toglie la coperta a un migran… - patty65g : RT @nelloscavo: 'L’assessore toglie la coperta a un migrante che dorme e la getta' Come minimo diventerà sindaco di #Como Il video https… - luisa_chiari : RT @nelloscavo: 'L’assessore toglie la coperta a un migrante che dorme e la getta' Come minimo diventerà sindaco di #Como Il video https… -

Ultime Notizie dalla rete : Como assessore Como, l'assessore ai Servizi Sociali strappa la coperta a un migrante Il Giorno Le scuole dell’infanzia riaprono nell’incertezza. Nel Comasco si registra la carenza di organico

Ieri hanno riaperto le scuole materne di Como e provincia. In un clima tutto sommato sereno, con molte cautele, i più piccoli (fascia dei 3 anni) hanno potuto cominciare l’inserimento nelle scuole pub ...

Coronavirus Lombardia, a Milano riaprono materne e asili nido per 19mila bimbi

Oggi, a Milano, riaprono le scuole materne e gli asili per 19mila bambini, che diventeranno 30mila a regime quando saranno terminati gli inserimenti. Ieri 10 giovani sono stati multati nel capoluogo l ...

Ieri hanno riaperto le scuole materne di Como e provincia. In un clima tutto sommato sereno, con molte cautele, i più piccoli (fascia dei 3 anni) hanno potuto cominciare l’inserimento nelle scuole pub ...Oggi, a Milano, riaprono le scuole materne e gli asili per 19mila bambini, che diventeranno 30mila a regime quando saranno terminati gli inserimenti. Ieri 10 giovani sono stati multati nel capoluogo l ...