Carles Perez è guarito dal Covid-19: «Grazie per l’affetto» – FOTO (Di martedì 8 settembre 2020) Carles Perez, giocatore della Roma, ha comunicato di essere guarito dal Covid-19 attraverso il proprio profilo Instagram Carles Perez, giocatore della Roma, è guarito dal Covid-19 dopo essere risultato positivo lo scorso 27 agosto. Il centrocampista può quindi tornare a disposizione di mister Fonseca. Lo ha annunciato lui stesso sul proprio profilo Instagram, ecco le sue parole: «Covid19 NEGATIVO Grazie mille a tutti per l’affetto e il sostegno che mi avete dimostrato. Felice di tornare a Roma e di poter partecipare agli allenamenti con la squadra!» View this post on Instagram Covid19 NEGATIVO 💪 Grazie mille a ... Leggi su calcionews24

