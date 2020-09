Calcio Napoli, finalmente Petagna: “Non vedevo l’ora” (Di martedì 8 settembre 2020) L’attaccante del Calcio Napoli, rimasto fermo a seguito della sua positività al Covid, ha effettuato tutti i test medici in mattinata e poi ha svolto allenamento personalizzato in campo. Prosegue la preparazione del Napoli in vista della prima giornata di campionato in programma domenica 20 settembre alle 12.30 contro il Parma. Prima della sfida con … Leggi su 2anews

SkySport : Napoli, Petagna torna ad allenarsi dopo il Covid: 'Orgoglioso, momento atteso a lungo' - CorSport : Riecco #Petagna: '#Napoli, non vedevo l'ora di tornare in campo' - Gazzetta_it : #Veretout, Gattuso lo vuole ma Fonseca lo blinda. #Koulibaly: stallo col City - Calcio_Casteddu : #Nandez, il #Napoli fa sul serio. Incontro segreto con l’agente #CalcioCasteddu - ilnapolionline : CALCIO FEMMINILE - Per il Napoli prima vendere e poi acquistare Laura Frank - -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Napoli UFFICIALE - Coppa Italia, sorteggiato il tabellone: il Napoli partirà dagli ottavi di finale [GRAFICO] CalcioNapoli24 Tabellone Coppa Italia 2020/2021: possibile quarto tra Inter e Milan, poi la Juve in semifinale

Archiviata la nazionale, nel weekend torna la Serie A. Intanto oggi, nella sede della Lega Calcio, è stato sorteggiato il tabellone della Coppa Italia 2020/2021. La competizione partirà il 23 settembr ...

CALCIO COPPA ITALIA: Benevento contro una tra Avellino, Renate ed Empoli

Riparte anche la Coppa Italia. Dopo aver definito il calendario del nuovo campionato italiano, la Lega Serie A quest’oggi si è riunita per stilare il tabellone dell’edizione 2020-21 della Coppa Italia ...

Archiviata la nazionale, nel weekend torna la Serie A. Intanto oggi, nella sede della Lega Calcio, è stato sorteggiato il tabellone della Coppa Italia 2020/2021. La competizione partirà il 23 settembr ...Riparte anche la Coppa Italia. Dopo aver definito il calendario del nuovo campionato italiano, la Lega Serie A quest’oggi si è riunita per stilare il tabellone dell’edizione 2020-21 della Coppa Italia ...