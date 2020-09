Bonus bici: al via dal 4 novembre (Di martedì 8 settembre 2020) . Il Bonus bici aveva fatto la sua comparsa nelle cronache alla fine del confinamento da Coronavirus e già l’annuncio aveva dato una qualche spinta alla vendita di biciclette. Dopodiché per mesi si è perso nelle nebbie dell’eterno caos italiano, in un rimpallo di competenze tra ministeri su chi dovesse prenderlo in carico e su come farlo dal punto di vista pratico. Adesso c’è la pubblicazione in Gazzetta dell’ennesimo dpcm e sono state fissate le modalità per avere un rimorso-bici fino al 31 dicembre 2020. È previsto che abbia la priorità chi ha giù comprato una due ruote. A quanto ammonta Il rimborso è previsto nella misura del 60 per cento della spesa sostenuta. In ogni caso non potrà eccedere i 500 euro e si potrà ... Leggi su pianetadonne.blog

sole24ore : Bonus bici e monopattini, dal 4 novembre si presentano le richieste: ecco come ottenerlo - matteosalvinimi : Litigano perfino sul bonus per bici e monopattini... Tutto rinviato a novembre! - AnnalisaChirico : ++FollieBonus++Dei 2,4 miliardi stanziati x il bonus vacanze, ne sono stati spesi solo 200 milioni e appena l’8% è… - GiroFVG : Bonus Mobilità: dal 4 novembre al via i rimborsi per bici e monopattini - idealista_it : Il decreto attuativo per fruire del bonus bici 2020 -