Bielorussia, scomparsa anche la dissidente Antonina Konovalova. Lukashenko: «Se crolliamo noi, poi toccherà alla Russia» (Di martedì 8 settembre 2020) Un appello, che suona più come un ricatto, è arrivato nel pomeriggio dell’8 settembre da Alexander Lukashenko. Il presidente-dittatore della BieloRussia, nel corso di un’intervista rilasciata ai media russi, ha dichiarato: «Sapete a quale conclusione siamo arrivati con la leadership russa e con il suo establishment? Che se la BieloRussia crolla oggi, la Russia verrà dopo». A riportarlo Ria Novosti. «Se pensate che la ricca Russia possa far fronte – alle proteste, ndr. – vi sbagliate. Ho parlato con molti presidenti e con il mio amico più anziano Vladimir Putin, che io chiamo fratello maggiore, e l’ho avvertito: non si può resistere a tutto questo», ha affermato ... Leggi su open.online

