"Banksy è Neil 'il grande artista' di Art Attack": l'ipotesi (poi smentita) dei social (Di martedì 8 settembre 2020) “Neil Buchanan non è Banksy”. L’annuncio, scritto in rosso sul sito web ufficiale del creatore del programma tv Art Attack, mette a tacere i rumors circolati sui social media britannici che hanno associato l’identità di Buchanan a quella del misterioso street artist.Conosciuto in Italia come “Neil il grande artista” grazie al format tv “di attacchi d’arte” condotto in Italia da Giovanni Muciaccia, l’uomo ha voluto smentire i pettegolezzi e in comunicato ha fatto sapere: “Non c’è alcun fondo di verità dietro a questa diceria”.Stando alla ricostruzione della BBC, le voci che collegano Buchanan a Banksy sarebbero ... Leggi su huffingtonpost

RaiNews : Banksy sbarca a Roma. Dall'8 settembre al Chiostro del Bramante, si apre una grande mostra dedicata all'artista e w… - Tg3web : La protesta attraverso le immagini di Banksy. Da domani a Roma, al chiostro del Bramante, una mostra con oltre 100… - SkyTG24 : Banksy è Neil Buchanan di Art Attack? Il conduttore smentisce - wishfulssinful : RT @ffffjd: se Neil il grande artista è Banksy allora Giovanni Mucciaccia è Elena Ferrante: change my mind. - tulisso : #Banksy è Neil Buchanan di Art Attack? Il conduttore smentisce -