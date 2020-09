Alla fine c’è arrivato pure Zingaretti. Al referendum l’Italia cambia solo con il Sì. Via libera della direzione dem alla riforma dei 5S (Di martedì 8 settembre 2020) Dopo settimane di distinguo e posizioni non sempre cristalline, il segretario dem Nicola Zingaretti schiera il ufficialmente il suo partito per il Sì al referendum confermativo della riforma sul taglio dei parlamentari. Al termine della direzione Pd di ieri, con voto on line, è stato approvato l’ordine del giorno nel quale peraltro è stato ricordato come “l’obiettivo della riduzione del numero dei parlamentari, nel quadro di un ammodernamento organico e coerente degli assetti istituzionali, sia da tempo una questione posta dal Pd e dal centrosinistra” e come “si siano chiariti i dubbi relativi alla volontà delle forze politiche di maggioranza di rispettare gli impegni assunti ... Leggi su lanotiziagiornale

frankgabbani : In questa estate così strana e diversa, è stato un privilegio poter girare l'Italia in tour ed essere letteralmente… - UNHCRItalia : Chiediamo lo sbarco immediato di 27 persone soccorse e bloccate a bordo della nave cargo Maersk #Etienne da oltre u… - SkySportMotoGP : ? 13 giri alla fine, 3 piloti per la vittoria ???? Ad Aragón è battaglia per la leadership ? E tra Rea e Redding spun… - APNextGenerati1 : @ELENAGORINI2 Feltri, Giordano,Bel Pietro,Meloni,Berlusconi Salvini,Forza Nuova,Casapound,Rete 4,I coglioni fascist… - fiatbarchetta19 : Speriamo tenga duro fino alla fine. -

Ultime Notizie dalla rete : Alla fine Alla fine c'è arrivato pure Zingaretti. Al referendum l'Italia cambia solo con il Sì. Via libera della direzione dem alla riforma dei 5S LA NOTIZIA San Marzanotto vince a colpi di like il palio virtuale su Instagram

Alla fine ha avuto la meglio San Marzanotto, ma solo virtualmente. Asti orfana del suo Palio che si è corso ininterrottamente dal 1967, ne mantiene vivo lo spirito, oltre che con le iniziative dei ...

“Troppo egoisti per amare davvero” La sociologa: si sgretola l’idea di coppia per gli eccessi di psicologia e hi-tech

«La fine di un rapporto dovrebbe essere annunciata e negoziata tra i partner; ma sempre di più la pratica del “ghosting” si sta sostituendo alla normale chiusura di una relazione a causa della ...

Alla fine ha avuto la meglio San Marzanotto, ma solo virtualmente. Asti orfana del suo Palio che si è corso ininterrottamente dal 1967, ne mantiene vivo lo spirito, oltre che con le iniziative dei ...«La fine di un rapporto dovrebbe essere annunciata e negoziata tra i partner; ma sempre di più la pratica del “ghosting” si sta sostituendo alla normale chiusura di una relazione a causa della ...