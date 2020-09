Voucher fino a 3 mila euro per la formazione delle donne campane. Io ho un sogno, via alla II edizione (Di lunedì 7 settembre 2020) Si apre oggi la registrazione delle domande per la seconda edizione dell’avviso “Io ho un sogno”, destinato a tutte le donne della regione Campania dai 18 ai 50 anni per la partecipazione a corsi di formazione, master o corsi di specializzazione in Italia e in europa con un contributo fino a 3000 euro. “Si tratta della seconda edizione di una iniziativa che ha già permesso a più di 2500 donne della nostra regione di fruire di questa importante opportunità – ha detto l’assessore alla formazione e Pari opportunità, Chiara Marciani – volta a valorizzare le competenze e le conoscenze delle ... Leggi su ildenaro

