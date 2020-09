Us Open 2020: programma, orari e ordine di gioco di martedì 8 settembre (Di martedì 8 settembre 2020) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di martedì 8 settembre agli Us Open 2020. Iniziano i quarti di finale, tutti in scena sull’Arthur Ashe Stadium. Qui apriranno la giornata Jennifer Brady e Yulia Putintseva, che cederanno poi il passo al maschile con Borna Coric contro Alexander Zverev. Nella notte tra martedì e mercoledì sarà poi il turno di Naomi Osaka contro Shelby Rogers, mentre sarà la sfida tra Pablo Carreno Busta e Denis Shapovalov a chiudere il programma. IL programma COMPLETO Arthur Ashe Stadium Ore 18.00 Brady (28) vs Putintseva (23) A seguire Coric (27) vs Zverev (5) Non prima delle 1.00 Osaka (4) vs Rogers A seguire Carreno Busta (20) vs Shapovalov (12) Leggi su sportface

