Tra libri e giochi da tavolo, idee in crowdfunding (Di lunedì 7 settembre 2020) Il crowdfunding è diventato una forma partecipativa di finanziamento nota a milioni di persone nel mondo, anche perché viene spesso utilizzata per realizzare progetti innovativi o semplicemente originali, che in diverse circostanze non vedrebbero mai la luce. Uno dei settori in cui questo “matrimonio” sembra funzionare bene è quello dell’editoria libraria. A livello internazionale, infatti, cresce il crowdfunding editoriale, coinvolgendo direttamente la comunità di lettori nella pubblicazione di libri. La formula piace a molti, come dimostrano i dati diffusi da Kickstarter, la più famosa piattaforma di reward crowdfunding al mondo, dove - su oltre 17.000 progetti editoriali di successo - sono stati investiti più di 173 milioni di ... Leggi su huffingtonpost

Non è un buon momento per il mercato scolastico. Nonostante la riapertura delle scuole in questi giorni, fra un mix di attesa e preoccupazione da parte degli studenti e delle famiglie, i consumi scola ...

Bao Publishing ha diffuso la copertina di Scheletri, il prossimo libro a fumetti di Zerocalcare (autore dei graphic novel La profezia dell’armadillo, Kobane Calling, Macerie prime). Scheletri uscirà i ...

