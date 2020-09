Tensione alle stelle tra Ue e Londra: Johnson pronto a rimangiarsi gli impegni sulla Brexit (Di lunedì 7 settembre 2020) Promesse non rispettate e brusca conclusione dei negoziati senza alcun accordo. Questo è lo scenario che potrebbe realizzarsi dopo le indiscrezioni pubblicate dal giornale inglese Financial Times. La stampa britannica ha infatti rivelato un... Leggi su europa.today

Berlusconi, quarta notte "tranquilla" al San Raffaele. La figlia Marina positiva al coronavirus

È trascorsa “tranquilla”, da quanto si apprende, la quarta notte del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano dopo il contagio da coronavirus per una polmonite bi ...

Trump, Biden e i guai in libreria. Il punto di Gramaglia

Altro libro, nuovi guai per il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Mentre Biden tiene testa nei sondaggi, esce il diario di Michael Cohen, ex fedelissimo avvocato del Tycoon. Un'accusa dopo l'a ...

