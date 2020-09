Temptation Island 2020, i nomi delle coppie concorrenti della versione autunnale (Di lunedì 7 settembre 2020) Temptation Island 2020, ecco le coppie concorrenti della versione autunnale in onda da mercoledì 16 settembre su Canale 5, condotta da Alessia Marcuzzi. A più di un mese dalla conclusione della versione estiva, è già tempo di pensare alla versione autunnale di Temptation Island, condotta però da Alessia Marcuzzi e in onda da mercoledì 16 settembre alle 21:40 circa su Canale 5, come ufficializzato dai profili social del canale. La produzione ha già annunciato le coppie protagoniste della versione autunnale di Temptation ... Leggi su dituttounpop

zazoomblog : Ciavy proposta imprevedibile Ex di Temptation Island punta a un nuovo reality - #Ciavy #proposta #imprevedibile - MondoTV241 : Slitta la messa in onda di Temptation Island: ecco il motivo!! #TemptationIsland - shadesofamnesia : RT @brunettecookie: Trash italiano vergognoso come pochi. Dare visibilità alla signora di Mondello non è trash. Trash è Cristiano Malgiogli… - AlysHolland97 : RT @brunettecookie: Trash italiano vergognoso come pochi. Dare visibilità alla signora di Mondello non è trash. Trash è Cristiano Malgiogli… - riodevale : RT @brunettecookie: Trash italiano vergognoso come pochi. Dare visibilità alla signora di Mondello non è trash. Trash è Cristiano Malgiogli… -