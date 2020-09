Sul “Caso Gregoretti” Salvini dice che si dichiarerà “colpevole” (Di lunedì 7 settembre 2020) Tempo di campagna elettorale e Matteo Salvini ne approfitta per far alzare la tensione e fomentare i suoi supporter. Parlando in Puglia, a San Vito dei Normanni, Salvini ha detto che si dichiarerà “colpevole” sul Caso Gregoretti. «Io fra meno di un mese vado in tribunale a Catania per rispondere di sequestro di persona, io in quel tribunale il 3 ottobre ci vado a testa alta e mi dichiarerò colpevole di aver difeso l’Italia e gli italiani, le leggi la gente e l’onore del mio paese» ha dichiarato davanti alla folla. Ma di cosa parliamo? Durante il primo governo Conte, nel luglio del 2019, Salvini, da ministro dell’Interno impedì per più di tre giorni lo sbarco di 116 persone tratte in salvo nel Mediterraneo centrale dalla nave della Marina militare Gregoretti. ... Leggi su giornalettismo

