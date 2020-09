Piero Pelù riceve il Premio Lunezia 2020 per Gigante (Di lunedì 7 settembre 2020) Piero Pelù riceve il Premio Lunezia 2020, in un’annata molto particolare per la musica e, in particolare, per quella dal vivo. Il rocker fiorentino sarà in Piazza Mercurio a Massa per ritirare il Premio conferitogli per il valore musicale e letterario del brano Gigante. Il 2020 è anche l’anno del 25° anniversario della manifestazione, che sarà organizzata nel rispetto delle normative anti-Covid. L’evento si apre il 13 settembre con la premiazione di Piero Pelù. Del brano che sarà premiato, si dice: “Spingi forte spingi forte/ Salta fuori da quel buio/ Crescerai aprendo porte: inizia così “Gigante”, brano -di rara compiutezza e ... Leggi su optimagazine

eoshire : Perché la canzone di Taemin mi sembra una canzone di Piero Pelù vi prego ditemi cosa c'è che non va nel mio cervello - RaffioRosalia1 : RT @PieroPelu: «Spingi forte spingi forte/ Salta fuori da quel buio/ Crescerai aprendo porte: inizia così “Gigante”, brano -di rara compiut… - llunastorta : RT @amaricord: Piero Pelù dalla sera dello scippo a Sanremo sei entrato nel cuore degli italiani #SEATMusicAwards20 - PieroPelu : «Spingi forte spingi forte/ Salta fuori da quel buio/ Crescerai aprendo porte: inizia così “Gigante”, brano -di rar… - tivorreidire_ : RT @nonfraledonne: Ma Amadeus che dice o col pubblico o nulla ma obiettivamente chi cazzo sei scusa pigliati quei du spicci conduci e muto… -

