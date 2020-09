‘Papillon’ torna in gabbia, l’orso M49 è stato catturato con una trappola a tubo (Di lunedì 7 settembre 2020) TRENTO – L’orso M49 è stato catturato. È durata poco più di un mese la libertà di questo esemplare, ‘evaso’ a fine luglio dal centro di Casteller dove era tenuto rinchiuso. Era stato ribattezzato ‘Papillon‘ proprio per la sua tendenza a fuggire e la sua storia aveva conquistato l’Italia, compreso il ministro all’Ambiente Sergio Costa che aveva lanciato diversi appelli affinchè l’animale non venisse abbattuto. Diverse associazioni, dall’Enpa al Wwf, avevano espresso la richiesta che venisse lasciato in libertà una volta per tutte. Leggi su dire

