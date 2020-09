Olanda-Italia 0-1, Insigne: “Questa vittoria è dedicata a Zaniolo” (Di lunedì 7 settembre 2020) “Zaniolo? Speriamo che non sia nulla di grave, gli siamo vicini e gli dedichiamo questa vittoria”. Lo ha dichiarato Lorenzo Insigne dopo la vittoria dell’Italia sull’Olanda a proposito dell’infortunio al ginocchio di Nicolò Zaniolo, sostituito al 42’ del match di Nations League. L’Italia vola a 4 punti e sale in testa alla classifica grazie ad un gol di Barella: “Abbiamo fatto una grande prestazione e abbiamo giocato con personalità. Il mister ci ha chiesto di esprimere il nostro gioco, ci siamo riusciti e siamo contenti per il risultato. Abbiamo creato tanto e potevamo fare qualche gol in più”. Poi sulla prova di Locatelli: “Gli abbiamo fatto i complimenti per la prestazione. Ha margini di miglioramento ... Leggi su sportface

