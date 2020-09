Migranti e contagio: un capro espiatorio che uccide (Di lunedì 7 settembre 2020) Il 6 settembre un ragazzo afgano di 24 anni è stato trovato morto nella stiva di un traghetto proveniente dalla Grecia. Era da tempo che non faceva più notizia la traversata del Mediterraneo dei giovani afgani. Bambini, o poco più, diventati adulti in viaggio nel tentativo di raggiungere quell’Europa tanto sognata, dall’altra parte del mare.L’accordo dell’Unione europea con la Turchia del 2015 ha di fatto bloccato il flusso dei Migranti dal Vicino e Medio Oriente costringendoli in un limbo senza prospettive e possibilità. Un accordo che andrebbe cancellato perché non risolve i conflitti, non aiuta la pace, non contribuisce alla sicurezza e alla protezione dei Migranti forzati in fuga da paesi come Siria, Afghanistan o Iraq.Quel ragazzo viaggiava nascosto, nella stiva di un’imbarcazione che ... Leggi su huffingtonpost

Coronavirus, ancori contagi tra Catanzaro e Crotone: accertati 8 nuovi casi

Migranti e contagio: un capro espiatorio che uccide

