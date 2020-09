Manchester United, interesse per Kanté: si aspetta un segnale dal Chelsea (Di lunedì 7 settembre 2020) Il tecnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, sarebbe interessato all’acquisto di N’Golo Kanté del Chelsea Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, avrebbe messo gli occhi su N’Golo Kanté, centrocampista del Chelsea. Il giocatore francese è infatti nella lista dei partenti di Frank Lampard che vuole puntare su Declan Rice del West Ham. Se il club londinese dovesse segnali positivi, i Red Devils sarebbe pronti all’assalto per Kanté cercando di superare la forte concorrenza dell’Inter allenata da Antonio Conte. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

