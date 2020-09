L’addio al nubilato di Elettra Lamborghini, un intero weekend con le amiche tra la musica di Tiziano Ferro e Ricchi E Poveri (Di lunedì 7 settembre 2020) L’addio al nubilato di Elettra Lamborghini: un intero weekend in barca con le amiche tra i successi musicali che hanno caratterizzato la sua adolescenza. Elettra Lamborghini è prossima al “sì”, sposerà il fidanzato, il dj Afrojack. Prima di raggiungere l’altare ha festeggiato l’addio al nubilato in barca con un gruppo di amiche storiche. La festa è iniziata venerdì 4 settembre e proseguita per tutto il weekend. L’addio al nubilato di Elettra Lamborghini si è tenuto nella Tenuta San Domenico a Sant’Angelo in Formis, una frazione di Capua, in ... Leggi su optimagazine

