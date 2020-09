Juventus, Cristiano Ronaldo recupera dall’infortunio (Di lunedì 7 settembre 2020) Dopo uno stop dovuto ad un problema al piede, Cristiano Ronaldo è tornato ad allenarsi ed è pronto per tornare in campo con il Portogallo Dopo essere stato fermo alcuni giorni a causa di un’infezione al piede, Cristiano Ronaldo è tornato ad allenarsi con la nazionale portoghese. Domani il fuoriclasse della Juventus scenderà in campo contro la Svezia per la Nations League e sui social ha caricato l’ambiente: «Pronti per domani». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

