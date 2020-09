Immobiliare, a Napoli necessari quasi 8 anni di stipendio per acquistare casa (Di lunedì 7 settembre 2020) A Napoli sono necessarie 7,6 annualità di stipendio per acquistare una casa. Lo rivela uno studio di Tecnocasa, che analizza come è cambiato il mercato Immobiliare negli ultimi 10 anni. Nel 2009 i prezzi erano decisamente più alti e nel capoluogo campano per diventare proprietari di un immobile abitativo erano necessarie 10,2 mensilità di stipendio. Milano è la città dove occorrono più annualità, 11,1 seguita da Roma che scivola al secondo posto, con 9,3 annualità. Il rialzo costante dei prezzi a Milano, con tassi di crescita superiori alla media la pone in cima alle città più costose d’Italia. Al terzo posto Firenze con 9 ... Leggi su ildenaro

