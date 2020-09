Immigrati, nave quarantena verso Pozzallo. L’ira del sindaco: “Così si sposta solo problema” (Di lunedì 7 settembre 2020) Ragusa, 7 set – spostare da una parte all’altra della Sicilia il problema dei continui sbarchi di clandestini. Così il sindaco di Pozzallo (in provincia di Ragusa) Roberto Ammatuna commenta la notizia diffusa dalla stampa del prossimo arrivo al porto della cittadina di una delle navi quarantena, la Snav Adriatico, utilizzata per svuotare l’hotspot di Lampedusa. Per Ammatuna questo non è altro che il risultato della riunione dei giorni scorsi fra il premier Giuseppe Conte e il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci. Bocciato il vertice Conte-Musumeci: “Ennesima occasione mancata” “Sono stato facile profeta nel predire che uno degli effetti dell’incontro fra il premier Conte ed il presidente Musumeci sarebbe stato quello di spostare, da ... Leggi su ilprimatonazionale

