Ferrari, controllo medico ok per Leclerc: potrà gareggiare al Mugello (Di lunedì 7 settembre 2020) Le sue condizioni fisiche hanno tenuto in ansia numerosi Ferraristi ma nel day-after il brutto incidente alla Parabolica di Monza, Charles Leclerc è stato dichiarato ‘fit’. Nessun problema, dunque, per il pilota monegasco che potrà tornare al volante della sua Ferrari in vista del Gran Premio della Toscana, tappa in programma questo weekend al Mugello dove la Rossa festeggerà il GP numero 1.000 nella sua storia. “Completati tutti i test medici – ha scritto Leclerc sui suoi canali social -. Sto bene e sono pronto per tornare in macchina venerdì al Mugello“. All medical checks done ✅ Fit and ready to go back in the car Friday in Mugello 🔥 pic.twitter.com/igjsbXcQqG — Charles ... Leggi su sportface

