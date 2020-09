E' morto Ethan Peters, youtuber e influencer: aveva solo 17 anni (Di lunedì 7 settembre 2020) E' morto a soli 17 anni Ethan Peters, meglio conosciuto come Ethan is Supreme , famoso youtuber, influencer e make-up artist americano. Secondo alcune fonti il giovane sarebbe stato vittima di una ... Leggi su tgcom24.mediaset

Ethan Peters aveva soltanto 17 anni, ma era già riuscito a diventare molto popolare come youtuber e make-up artist. Noto con lo pseudonimo "Ethan is Supreme", il ragazzo di origini texane, sebbene gio ...È morto Ethan Peters, lo youtuber Ethan is Supreme aveva solo 17 anni Ethan Peters, il famoso youtuber e make-up artist Ethan is Supreme, è morto a soli 17 anni. Con i suoi video da oltre 5 milioni di ...