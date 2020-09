Buccino, continuano gli incendi: in fumo 20 ettari di boschi (Di lunedì 7 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBuccino (Sa) – continuano gli incendi boschivi di origine dolosa nella Valle del Sele. L’ultimo episodio ha interessato questa sera, località Pianelle, ai confini tra il comune di Buccino e il comune di San Gregorio Magno. Nel mirino dei piromani, ancora una volta, la macchia mediterranea che costeggia la montagna. Paura tra i residenti che hanno allertato i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco, gli operai della Comunità montana Sele e Tanagro con i mezzi antincendio e i carabinieri della locale stazione di Buccino, insieme ai carabinieri forestali che stanno coordinando le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. Per domare il rogo – ancora in corso – si è reso ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Buccino continuano Buccino, continuano gli incendi: in fumo 20 ettari di boschi anteprima24.it Eccellenza: Virtus in scioltezza in amichevole, colpi per Buccino e Calpazio

Si avvicina l’inizio della stagione per le squadre di Eccellenza, impegnate in Coppa Italia nelle prossime settimane. Le formazioni impegnate nel massimo torneo regionale dilettantistico continuano a ...

Impianto rifiuti a Buccino, M5S all'attacco: "Altro atto di presunzione di De Luca"

In un'area protetta in cui scorre il fiume Bianco affluente del Tanagro "a nulla vale la voce di diverse aziende che si occupano di trasformazione di prodotti agroalimentari che offrono lavoro a 1800 ...

Si avvicina l’inizio della stagione per le squadre di Eccellenza, impegnate in Coppa Italia nelle prossime settimane. Le formazioni impegnate nel massimo torneo regionale dilettantistico continuano a ...In un'area protetta in cui scorre il fiume Bianco affluente del Tanagro "a nulla vale la voce di diverse aziende che si occupano di trasformazione di prodotti agroalimentari che offrono lavoro a 1800 ...