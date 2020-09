Biodigestore, i ragazzi di Gioventù Nazionale a Chianche per dire “No” (Di lunedì 7 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNella giornata di domani, martedì 8 settembre, i ragazzi di Gioventù Nazionale, partito giovanile di FDI, inseme al presidente regionale e Nazionale si recheranno a Chianche per sostenere l’intero territorio provinciale ostaggio di scelte scellerate imposte dall’alto. A spiegare la scelta è il presidente provinciale Pellegrino Peluso che spiega come la realizzazione del Biodigestore a Chianche sarebbe un errore : “Il nostro non è un no a prescindere, Il ciclo integrato dei rifiuti provinciale va fatto ma una decisione così importante, che segna il destino dei territori, deve essere presa nel rispetto di storie, vocazioni e prospettive di sviluppo esistenti. Quindi non è in discussione la ... Leggi su anteprima24

Scrive Lucio Cioffi, candidato alle elezioni amministrative con la lista "Campoli è futuro-Il coraggio di cambiare": La decisione di essere coinvolto attivamente nella vita politica del paese è nata g ...

