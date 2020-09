Azzolina su Ritorno in Classe: Quest’Anno Nessun Balletto Delle Supplenze (Di lunedì 7 settembre 2020) Nel corso del programma “Agorà” su Rai 3, la Ministra Azzolina interviene e parla di personale scolastico. In merito ai supplenti, ricorda: “Le nomine dei supplenti si sono fatte sempre due-tre giorni prima. Quest’anno non ci sarà il Balletto Delle Supplenze“. La Ministra accenna anche ai lavoratori fragili: “Si è parlato di migliaia di docenti. In realtà, ci vogliono Delle malattie per essere lavoratori fragili. Si tratta di poche centinaia di persone“. Leggi su youreduaction

