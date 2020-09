Usa 2020, la nipote di Bin Laden: “Voterò Trump” (Di domenica 6 settembre 2020) Usa 2020, la nipote di Bin Laden al ‘New York Post’: “L’11 settembre non ci sarebbe stato con Trump presidente”. NEW YORK (STATI UNITI) – In un’intervista al New York Post la nipote di Osama Bin Laden si proiettata alle prossime elezioni americane: “L’Isis è cresciuta sotto l’amministrazione Obama-Biden e poi si è diffusa in Europa. Io voterò Trump con il presidente che è riuscito a proteggere gli Stati Uniti e tutti noi dalla minaccia dei terroristi, colpendoli prima ancora che possano fare qualcosa. E sono certa che con lui l’11 settembre non ci sarebbe stato“. La nipote di Osama Bin Laden: “Sono una sostenitrice di Trump” Il voto alle prossime ... Leggi su newsmondo

