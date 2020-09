Un rom insegue una ragazza nel bagno del McDonald’s e tenta di stuprarla: “Se urli ti ammazzo” (Di domenica 6 settembre 2020) Doveva essere una cena tranquilla con il fidanzato ma la serata ha rischiato di trasformarsi in un dramma per una giovane studentessa di 19 anni. E’ accaduto a Roma al Mc Donald’s di Corso Francia. La ragazza mentre si trovava nel bagno del ristorante è diventata preda delle violente avances di un rom di 21 anni, senza fissa dimora, che l’ha minacciata – “Se urli ti ammazzo!” – e ha tentato di usarle violenza. La giovane è riuscita a liberarsi La giovane è riuscita a liberarsi dalla stretta dell’aggressore e a fuggire, mentre il potenziale stupratore se ne andava a gambe levate. Ma è stato rintracciato dagli agenti del locale commissariato e arrestato. Ora si trova a Rebibbia ma per quanto tempo resterà dietro le ... Leggi su secoloditalia

Verso le 22 di ieri in Via Diaz i due giovani, con la scusa di una sigaretta, sono stati avvicinati da 3 stranieri. Subito dopo uno di loro ha tirato fuori un coltello, iniziando a minacciare i due ra ...

