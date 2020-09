Tragedia a Cavallermaggiore sono due le vittime. Morto anche il secondo fratello caduto nel silos (Di domenica 6 settembre 2020) Incedente sul lavoro a Cavallermaggiore, due fratelli cadono in un silos pieno di mangime: morti. Dramma a Cavallermaggiore, dove a causa di in incidente sul lavoro ha perso la vita un ragazzo di 22 anni. Il fratello di 25 anni, che era con lui, è Morto dopo che era stato ricoverato in gravi condizioni. A lanciare l’allarme sarebbe stato il titolare dell’azienda. Incidente sul lavoro a Cavallermaggiore, morti un ragazzo di 22 anni e il fratello L’incidente è avvenuto nella mattina del 3 settembre a Cavallermaggiore, nel Cuneese. I due fratelli di 22 e 25 anni erano al lavoro quando sono caduti in un silos pieno di mangime. I due stavano facendo dei controlli alla struttura ... Leggi su newsmondo

