Terremoto in Cile, fortissima scossa nella notte: i dettagli (Di domenica 6 settembre 2020) Grande scossa di Terremoto in Cile alle ore 22.16 (e le 3.16 in Italia): Alto il grado di magnitudo a 20 chilometri di profondità sulla costa centrale Paura in Cile per una grande scossa di Terremoto alle ore 22.16 quando in Italia erano le 3.16. Alto il grado di magnitudo registrato a 6.5 con una profondità di 20 chilometri e epicentro a Coquimbo, a 45 chilometri a ovest di Ovalle e a 400 chilomentri di distanza dalla capitale Santiago del Cile. Il sisma è avvenuto sulla parte centrale della costa Cilena. Questi sono i dati forniti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e dalla Usgs, il sistema di monitoraggio statunitense. Un Terremoto di 6.5 viene classificato come forte e ... Leggi su bloglive

