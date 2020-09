Temptation Island 8 slitta, la nuova data e addio a una delle coppie protagoniste (Di domenica 6 settembre 2020) Temptation Island 8, la seconda edizione del 2020 condotta da Alessia Marcuzzi, slitta e cambia data come annunciato nei giorni scorsi. Gli amanti del trash televisivo, dunque, sono destinati ad attendere ancora qualche giorno in più prima di poter assistere, comodamente dal divano, alle nuove vicende sentimentali che si svolgeranno direttamente dal villaggio in Sardegna... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

zazoomblog : Temptation Island rimanda la prima serata Arriva la nuova data ufficiale - #Temptation #Island #rimanda #prima - zazoomblog : Temptation Island rimanda la prima serata Arriva la nuova data ufficiale - #Temptation #Island #rimanda #prima… - blogtivvu : Temptation Island 8 slitta, nuova data e addio a una coppia protagonista - Zitacida : Io ancora una di quelli che si chiede che cazzo ci fanno queste scappate di casa a Venezia l’anno scorso pure gli s… - Noop661 : @giuliaselvaggi2 A breve saranno ospiti della d'urso, magari un grande fratello, temptation island e fitvia #dajetodos -