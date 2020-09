Pazzo Gp a Monza, vince Gasly. Ferrari ritirate, Hamilton ottavo (Di domenica 6 settembre 2020) Storica vittoria del francese dell`AlphaTauri Pierre Gasly al Gp d'Italia di Monza. Dall`inizio dell`era ibrida del 2014 non era ancora arrivata una vittoria che non fosse di Mercedes, Ferrari e Red Bull. E sul podio con Hamilton penalizzato e le Ferrari ritirate, Gasly è salito assieme alla McLaren di Carlos Sainz e alla Racing Point di Lance Stroll. Poi Norris, Bottas, Ricciardo, Ocon e Hamilton. Un gran Premio pazzesco per tutta la sua durata. Pronti via e Hamilton prende il largo, come al solito, con Valtteri Bottas in grande difficoltà superato un po' da tutti. Primo brivido al sesto giro: Vettel per resistere a Russell finisce lungo alla prima variante.Seb segnala problemi ai freni e lascia il Gran Premio, l'ultimo ... Leggi su ilfogliettone

