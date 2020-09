Pasta con tonno e broccoli (Di domenica 6 settembre 2020) La è un’alternativa alla ricetta tradizionale, molto leggera, saporita e gustosa. Una ricetta facile e molto veloce da preparare, utile per tutti i giorni o per pranzi e cene con amici e parenti. Vediamo insieme la preparazione. IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 300 g di Pasta400 g di broccoli200 g di tonno in scatola o vasetto1 dado vegetale3 spicchi d’aglio10 capperi sotto sale3-4 acciughe sott’olioOlio evo q.b.Peperoncino piccante (facoltativo)Iniziamo la preparazione della Pasta con tonno e broccoli pulendo il broccolo: tagliate il gambo, staccate le cime e poi sciacquatelo sotto l’acqua fredda. Se lo gradite potete mettere il broccolo in acqua fredda e lasciarlo in ammollo per una decina di minuti con un cucchiaio ... Leggi su termometropolitico

Ultime Notizie dalla rete : Pasta con Accordo Rummo Coldiretti per produrre pasta con solo grano duro italiano Il Sole 24 ORE Ricetta fettuccine al prosciutto e funghi: ecco come prepararla

Le fettuccine al prosciutto e funghi si preparano in 30 minuti. Ecco quali sono gli ingredienti e la preparazione di questo primo piatto Le fettuccine al prosciutto e funghi sono un primo piatto ideal ...

Acqua di cottura della pasta: perchè non devi buttarla nel lavandino

La pasta è l’alimento base della cucina e della tradizione italiana e ha raggiunto la notorietà e l’apprezzamento a livello mondiale non a caso. Oltre ad essere deliziosa ha molteplici benefici per la ...

