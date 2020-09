Nations League, Milano si candida per ospitare le finali 2021 (Di domenica 6 settembre 2020) Milano è pronta. La Giunta comunale formalizzerà la candidatura per ospitare le finali di Nations League 2021. Il dossier di proposta, redatto in collaborazione con la Figc, verrà consegnato alla Uefa ... Leggi su gazzetta

