Modric giura amore al Real Madrid: “Sarebbe bello finire qui la carriera” (Di domenica 6 settembre 2020) Luka Modric giura amore al Real Madrid e... spera di essere ricambiato. Come riporta Mundo Deportivo, nel corso di un'intervista rilasciata ad AFP, il centrocampista croato dei blancos ha ammesso che vorrebbe concludere la sua carriera nel club spagnolo e di sentirsi ancora bene per poter giocare al top alcuni anni.Modric: al Real Madrid per semprecaption id="attachment 718053" align="alignnone" width="534" Modric (Getty Images)/caption"Alla mia età non fai più grandi progetti", ha detto Modric. "Mi resta una stagione e voglio fare del mio meglio per vincere altri trofei con il Real Madrid. Sarebbe bello chiudere la mia carriera qui ma ovviamente non ... Leggi su itasportpress

