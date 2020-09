F1 GP Italia Monza 2020, Stroll: “Bello poter ritornare sul podio” (Di domenica 6 settembre 2020) “Era da qualche anno che non salivo sul podio ed è una bellissima sensazione”. Secondo podio in carriera per Lance Stroll che chiude al terzo posto con la Racing Point al Gran Premio d’Italia. “Sono felice per Gasly, ha meritato la vittoria, è partito benissimo ed è stato costante – ha aggiunto il pilota canadese -. C’è un po’ di delusione perché potevo fare qualcosina di più ma non avevo aderenza alla ripartenza e dopo aver lottato con Sainz lui mi ha beffato in curva 1. Tutto sommato, comunque, sono contento di questo terzo posto”. Leggi su sportface

