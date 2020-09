Coronavirus: Chievo, negativi tamponi in alberghi ritiro (Di domenica 6 settembre 2020) ANSA, - VENEZIA, 06 SET - Hanno dato esito negativo tutti i tamponi eseguiti in due alberghi del Cadore, in provincia di Belluno, dove è stato alloggiato per il ritiro precampionato il Chievo, dove ... Leggi su corrieredellosport

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Chievo, hanno dato esito negativo tutti i tamponi eseguiti in due alberghi del Cadore - susydigennaro : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Chievo, hanno dato esito negativo tutti i tamponi eseguiti in due alberghi del Cadore - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Chievo, hanno dato esito negativo tutti i tamponi eseguiti in due alberghi del Cadore - apetrazzuolo : CORONAVIRUS - Chievo, hanno dato esito negativo tutti i tamponi eseguiti in due alberghi del Cadore - napolimagazine : CORONAVIRUS - Chievo, hanno dato esito negativo tutti i tamponi eseguiti in due alberghi del Cadore -