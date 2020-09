Carlo Ancelotti riabbraccia James Rodriguez, mentre Gianni Improta lo stronca: “Ha fatto un disastro” (Di domenica 6 settembre 2020) James Rodriguez e Carlo Ancelotti hanno cenato insieme a Liverpool, ieri sera, in attesa dell’ufficialità del trasferimento del colombiano dal Real Madrid all’Everton. L’affare non è ancora del tutto chiuso, nonostante nella giornata di giovedì il fantasista tanto desiderato dal Napoli lo scorso anno abbia già sostenuto e superato le visite mediche con i “Toffees”. Intanto, però, il tecnico ha già riabbracciato il suo pupillo, allenato ai tempi dell’esperienza con le “merengues”. 20/09/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 20€ SUBITO+200€ BONUS FINO A 500€ I ricordi lasciati a Napoli da ... Leggi su calciomercato.napoli

Allan, centrocampista del Napoli, ha parlato con i suoi amici più cari del suo addio al Napoli. Il brasiliano è approdato all'Everton di Ancelotti. Allan è un calciatore dell'Everton. Il centrocampist ...

