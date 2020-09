California, 53 persone intrappolate a causa di un incendio (Di domenica 6 settembre 2020) Un’importante operazione di salvataggio è in corso in California dopo che un incendio ha intrappolato circa 50 persone in un popolare bacino idrico. Gli elicotteri hanno portato fuori dozzine di persone dal bacino del Mammoth Pool, a circa 40 miglia (60 km) a nord-ovest di Fresno, California. I soccorritori stanno compiendo numerose operazioni e affermano … Leggi su periodicodaily

fffitalia : La California vittima della #CrisiClimatica e dell'inazione della politica. 100mila persone già evacuate, temperatu… - Comemigirano : @usato_di_sicuro Alicia Garza, un'afroamericana di Oakland, in California, pubblicò su Facebook «una lettera d'amor… - Charles_N17 : Fortunatamente tra i miei contatti ho molte persone sensibili ai cambiamenti climatici. Guardate cosa sta accadendo… - Midnight_o0Oo : RT @iconameteo: Il #CreekFire è esploso in 24 ore, innescando anche la formazione di un 'pirocumulonembo' davvero impressionante. Circa 150… - iconameteo : Il #CreekFire è esploso in 24 ore, innescando anche la formazione di un 'pirocumulonembo' davvero impressionante. C… -

Ultime Notizie dalla rete : California persone Incendio divampa in California e blocca decine di turisti - Ultima Ora Agenzia ANSA Hong Kong: 100 arresti tra pro democrazia

Sono un centinaio le persone arrestate finora dalla polizia a Hong Kong a causa delle proteste pro democrazia concentratesi a Kowloon, dove le forze dell'ordine in tenuta antisommossa hanno usato spra ...

Incendio divampa in California e blocca decine di turisti

(ANSA) - ROMA, 06 SET - Una vasta operazione di soccorso è stata lanciata nei boschi a nord-ovest di Fresno, in California, per un incendio divampato nei pressi della Mammoth Pool Reservoir, una diga ...

Sono un centinaio le persone arrestate finora dalla polizia a Hong Kong a causa delle proteste pro democrazia concentratesi a Kowloon, dove le forze dell'ordine in tenuta antisommossa hanno usato spra ...(ANSA) - ROMA, 06 SET - Una vasta operazione di soccorso è stata lanciata nei boschi a nord-ovest di Fresno, in California, per un incendio divampato nei pressi della Mammoth Pool Reservoir, una diga ...