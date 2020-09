Atp Kitzbuhel 2020: da martedì al via il main draw con Fognini e Sinner (Di domenica 6 settembre 2020) Il tennis internazionale è ufficialmente ripartito da qualche settimana e, attualmente, è in corso il secondo torneo del Grande Slam, lo Us Open 2020, in cui sarà ancora protagonista Matteo Berrettini. Da domani, lunedì 7 settembre, però, inizierà anche l’Atp 250 di Kitzbuhel 2020, che prenderà il via con le qualificazioni, per poi lasciare spazio al tabellone principale a partire dalla giornata di martedì 8 settembre. A tale evento parteciperanno anche due tennisti azzurri di assoluto livello, quali Fabio Fognini e Jannik Sinner. Il ligure è al suo rientro post-lockdown dopo l’operazione subita mesi fa, mentre all’altoatesino è stata concessa una wild-card che gli consentirà di prendere parte al torneo ... Leggi su sportface

sportface2016 : #AtpKitz 2020: da martedì al via il main draw con #Fognini e #Sinner - TiebreaktennisI : Le fasi finali dello US Open 2020, l’ATP Kitzbuhel e WTA Istanbul in diretta tv - livetennisit : ATP Kitzbuhel: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni -

Ultime Notizie dalla rete : Atp Kitzbuhel Tennis, ATP Kitzbühel 2020: Fabio Fognini e Jannik Sinner nel torneo austriaco OA Sport Tennis, ATP Kitzbühel 2020: Fabio Fognini e Jannik Sinner nel torneo austriaco

Si perde nelle notti dei decenni il giorno in cui, per l’ultima volta, si è disputato un torneo in contemporanea alla seconda settimana di uno Slam. Questo accadrà da domani, con le qualificazioni, e ...

VARIE: GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA-2-

MARTEDÌ 8 - Calcio: Under 21. Qualificazione Europei, Svezia-Italia - Ciclismo: Tour de France. 10a tappa - Basket: Supercoppa, fase a gironi. Treviso-Trento; Venezia-Trieste - Basket: Nba. Play-off - ...

Si perde nelle notti dei decenni il giorno in cui, per l’ultima volta, si è disputato un torneo in contemporanea alla seconda settimana di uno Slam. Questo accadrà da domani, con le qualificazioni, e ...MARTEDÌ 8 - Calcio: Under 21. Qualificazione Europei, Svezia-Italia - Ciclismo: Tour de France. 10a tappa - Basket: Supercoppa, fase a gironi. Treviso-Trento; Venezia-Trieste - Basket: Nba. Play-off - ...